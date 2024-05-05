بعيدا عن مضارها.. "الوجبات السريعة" أصبحت عبئا بتكلفتها الباهظة

أصبحت الوجبات السريعة أكثر تكلفة من أي وقت مضى في السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة مع أسعار مواد البقالة، واختفت أيام قائمة "ماكدونالدز" ذات الدولار الواحد، وقائمة "صب واي" بقيمة 5 دولارات، وشرائح اللحم في مدينة نيويورك بقيمة دولار واحد، وفق تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" الإخباري الأمريكي.

ويقول رواد المطاعم إن الوجبات السريعة أصبحت باهظة الثمن ولم تعد ذات قيمة. ويقول البعض إنهم يشترون طلبات أصغر، أو يتجهون إلى المطاعم المستقلة أو سلاسل المطاعم الرخيصة، أو يطبخون المزيد في المنزل بدلًا من ذلك.

وبحسب محللين، تُحدد مطاعم الوجبات السريعة أسعارها وفقا لتكاليف المواد الغذائية الأولية وتكاليف العمالة.

ففي عام 2023، على سبيل المثال، مقابل كل 100 دولار حققتها المطاعم المملوكة لشركة "ماكدونالدز" في المبيعات، تم إنفاق حوالي 31.12 دولار على مكونات الوجبات ومواد التغليف والخدمات، وتم إنفاق حوالي 29.60 دولار على الرواتب واستحقاقات الموظفين.

وأشار التقرير إلى أن أسعار العديد من المكونات التي تستخدمها سلاسل الوجبات السريعة، وخاصة لحوم البقر، ارتفعت خلال وباء "كوفيد 19" بسبب عوامل تشمل التغيرات في الطلب ومشاكل سلسلة التوريد.

كما اضطرت المطاعم أيضًا إلى رفع أجورها لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، حيث استقال عدد كبير منهم بحثًا عن أجور ومزايا وظروف عمل أفضل خلال ما أطلق عليه اسم "الاستقالة الكبرى".

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن متوسط أجور المطاعم ارتفع بشكل كبير في عام 2021 على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من أن التضخم في أسعار المطاعم ذات الخدمات المحدودة أقل بكثير مما كان عليه قبل عامين، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل الوباء. كما يبدو أنه لا ينسجم مع الانخفاض الذي شهدته أسعار المواد الغذائية ومواد البقالة، التي تدخل في مكونات الوجبات السريعة، في الأشهر الأخيرة.

وخلُص التقرير إلى أن العديد من رواد المطاعم سئموا من الارتفاع المستمر في أسعار الوجبات ما جعلهم يميلون إلى شراء مستلزمات وجباتهم الأرخص ثمنًا والأكثر جدوى اقتصاديًا من محلات البقالة والطهي في المنزل.

قال تشاد فراي، رسام الكاريكاتير والمصور المقيم في كاليفورنيا، للموقع: "يبدو أن ما كان رخيصًا، منذ وقت ليس ببعيد، أصبح الآن باهظ الثمن". ومضيفًا بأنه قلل من عادته في تناول الوجبات السريعة من أربع أو خمس مرات في الأسبوع إلى مرتين فقط.