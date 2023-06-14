مصر.. تنفيذ الإعدام بمحمد عادل قاتل نيرة أشرف

نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، في جريمة أثارت في حينها غضبًا كبيرًا.

وجرى تنفيذ الحكم في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية وتم نقل جثمان القاتل إلى مستشفى المنصورة الدولي، بحسب خالد عبدالرحمن محامي أسرة الضحية.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر، قد أمر فى 22 يونيو/حزيران الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات.

وشغلت جريمة نيرة أشرف الشارع المصري والعربي، وسط مطالبات بإعدام المتهم، بعد أن قام بتعقب المجني عليها عمدًا، حيث بيت النية لقتلها، وتتبعها حتى وصلت إلى أمام جامعة المنصورة، ليباغتها بعدة طعنات أمام الملأ، قبل أن ينحرها بقصد إزهاق روحها.

وبحسب تفاصيل الواقعة، اعتاد المتهم التعرض للضحية وتهديدها بالإيذاء؛ لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما دفع عائلتها سابقًا إلى تحرير عدة محاضر ضده.