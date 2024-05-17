أمام عدسة الكاميرا.. مراسل أوكراني يستنشق "مادة بيضاء" (فيديو)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بـ "الفضيحة على الهواء"، لمراسل تلفزيوني لحظة تعاطيه ما يبدو نوعًا من المواد المخدرة.
ويظهر في الفيديو المتداول مراسل القناة الوطنية الأوكرانية (1+1)، وهو يستنشق مسحوقًا أبيض دون أن يتنبه إلى الكاميرا التي رصدت المشهد الصادم، ونقلته للمشاهدين على الهواء مباشرة.
وعبر عدد من متداول المقطع عن اعتقادهم أن المسحوق الأبيض الظاهر في المقطع هو مادة "الهيروين" المخدرة، وسط سيل من التعليقات الساخرة.