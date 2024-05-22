مصر.. مقاضاة بلوغر بعد نصيحة للفتيات مثيرة للجدل

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن مقاضاة المخرجة المعتزلة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي فدوى مواهب؛ بسبب حديثها عن عدم جواز ارتداء الفتاة "الشورت" أمام والدتها.

وكانت فدوى مواهب قد تصدرت حديث نشطاء مواقع التواصل خلال الساعات الماضية؛ بسبب حديثها عن شروط لباس الفتيات أمام أمهاتهن، إذ أكدت أنه لا يجوز ذلك، لتظهر بعدها صور لبناتها، وهنّ يرتدين ملابس قصيرة أثناء التقاط صورة تذكارية مع الفنان تامر حسني، وصور أخرى لهن أثناء التدريب على الملاكمة برفقة المدرب وهن يرتدين الشورت.

وإثر ذلك، خرجت أبو القمصان في فيديو عبر قناتها على "يوتيوب"، معلنة تقديمها بلاغا للنائب العام، في فدوى مواهب بسبب التصريحات، التي اعتبرتها مسيئة للفتيات والأطفال عموما.