لاجئ سوري يقتل زوجته وأولاده قبل انتحاره في تركيا (فيديو)

صوّر لاجئ سوري يدعى يوسف كواره، مقطع فيديو مروع، خلال قتله لزوجته وأطفاله الثلاثة قبل أن ينتحر في ولاية كلس في جنوب تركيا.

ووقعت الجريمة مساء أمس الإثنين، دون أن تتضح تفاصيل مقتل العائلة، قبل أن يكشف الفيديو الذي عثر عليه في هاتف الأب، تفاصيل ما جرى.

ويقول الأب إنه قرر قتل زوجته وأولاده ومن ثم الانتحار، حتى "لا يتعذبوا معه في هذه الحياة"، على حد قوله، مضيفاً: "مالي حظ بالحلال، في حرام، أنا الموت أهونلي.. وصيتي اندفن بجانب أمي، وإذا بصير أنا وولادي نندفن بقبر واحد".

وكشف الأب في المقطع المصور أن شنق زوجته مروة أولاً، ومن ثم قام بطعن ابنه الصغير علي (5 سنوات) بمقص، قبل أن يقرر خنقه، ومن ثم شنق ابنيه عبدو (6 سنوات)، وأماني (8 سنوات)، ومن ثم أبدى رغبته بالانتحار.

وظهر الأب في الفيديو حاملاً سيجارة بيده، ولم يتضح بعد إن كان يعاني من اضطرابات نفسية أو يتعاطى أي مواد مخدرة.

وأثار الفيديو مشاعر حزن واسعة، وتعاطفا مع الزوجة والأطفال الذي قضوا بطريقة مروعة.

يذكر أن تركيا تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري منذ العام 2011.