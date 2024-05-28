كورتني كارداشيان تتحدث عن تجاربها الفاشلة مع "التلقيح الاصطناعي"

في تصريح جريء، كشفت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، أنها خضعت لخمس دورات فاشلة من عمليات التلقيح الاصطناعي، وثلاث عمليات استرجاع بويضات، قبل أن تحمل بطفلها "روكي" من زوجها المغني الشهير ترافيس باركر.

وشاركت كورتني (45 عاما) بعض التفاصيل الشخصية عن رحلة علاجها "غير الموفقة"، خلال إجابتها على سؤال أحد المتابعين في "إنستغرام"، حول كيف وجدت "القوة للاستمرار" وسط صراعاتها؟

وقالت كورتني: "توقفت بعد عام من المحاولة، حيث خضعت لـ5 دورات تلقيح اصطناعي فاشلة، و3 عمليات استرجاع بويضات، فاسترخى جسدي وآمنت بخطة الله لحياتي".

وأضافت كارداشيان، البالغة من العمر 45 عامًا، مشجعة النساء اليائسات من الحمل: "أعرف مدى صعوبة الشعور وكأنكِ لا تحاولين، ولكن الإيمان بخطة الله وتلاوة صلواتك أمر مهم للغاية. أتمنى لكنَّ كل خير".

واستقبلت الأخت الكبرى لعائلة كارداشيان وزوجها باركر طفلهما الأول معًا في نوفمبر 2023.

يُذكر أن لكورتني 3 أبناء من شريكها السابق "سكوت ديسيك"، الذي انفصلت عنه رسميًّا عام 2015.