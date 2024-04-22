"تعدد الزوجات" دون عدل يدفع 100 كويتية لطلب الطلاق

كشفت إحصائية حديثة في الكويت، عن لجوء أكثر من 100 مواطنة إلى المحاكم بهدف الانفصال والحصول على تعويض من أزواجهنَّ الذين تزوجوا بأخريات.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن هناك أكثر من 100 دعوى جديدة مرفوعة ضد الأزواج أمام المحاكم بسبب تعدّد الزوجات، حيث تشتكي المدعيات من غياب العدالة عند أزواجهنَّ.

وأضافت الصحيفة أن الزوجات الكويتيات المدعيات يطالبن بالانفصال والتعويض؛ بسبب غياب العدالة المادية أو المعنوية التي تتضمن الاهتمام والمشاعر.