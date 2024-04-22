"تعدد الزوجات" دون عدل يدفع 100 كويتية لطلب الطلاق
كشفت إحصائية حديثة في الكويت، عن لجوء أكثر من 100 مواطنة إلى المحاكم بهدف الانفصال والحصول على تعويض من أزواجهنَّ الذين تزوجوا بأخريات.
وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن هناك أكثر من 100 دعوى جديدة مرفوعة ضد الأزواج أمام المحاكم بسبب تعدّد الزوجات، حيث تشتكي المدعيات من غياب العدالة عند أزواجهنَّ.
وأضافت الصحيفة أن الزوجات الكويتيات المدعيات يطالبن بالانفصال والتعويض؛ بسبب غياب العدالة المادية أو المعنوية التي تتضمن الاهتمام والمشاعر.
ونقلت الصحيفة عن المحامية حوراء الحبيب التي تمثل الزوجات في عدد من تلك القضايا، أن موكلاتها "يطلبن الطلاق بعد أن تعرضن للإهمال، فبعضهن لا يُنفق عليهن ماديًّا ولا يُهتم بمشاعرهن، والبعض الآخر تم إهمالهن حتى من السؤال بعد الارتباط بأخرى".
وتقول المحامية الحبيب، إن المساواة بين الزوجات يُفترض أن تكون هي الأصل ومن تلقاء النفس من قبل الأزواج، وألا تطلب من الزوج.
وتشهد الكويت التي قدر عدد مواطنيها بنحو 1.5 مليون نسمة، قرابة 700 حالة زواج سنويًّا، يكون فيها الزوج الكويتي معدِّدًا بزوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة.