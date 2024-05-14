سوسن ميخائيل باكية: مجبرة على فتح بث مباشر في "تيك توك"(فيديو)

وأضافت الفنانة السورية: "أنا أستغل اسمي في طلب الدعم على تيك توك، ولست سعيدة بما أفعل، لكني مجبرة للأسف".

ودخلت سوسن ميخائيل في نوبة بكاء بسبب حديثها عن تيك توك، لتسارع المذيعة إلى احتضانها ومواساتها في محاولة لتهدئتها، لترد سوسن قائلة: "لماذا تحدثت عن هذه القصة؟".

على صعيد آخر، نفت سوسن ميخائيل أخيرا دخولها في علاقة حب مع بلوغر أردني، مشيرة إلى أن ما يجمعهما هو الصداقة فقط، لافتة إلى أن هناك فارقا في العمر بينهما يمنعهما من هذا الارتباط، وأن سبب وجودها في الأردن هو تصوير عمل فني، وليس للقائه كما تناولت بعض وسائل الإعلام.

وأشارت سوسن ميخائيل إلى أنها تعيش قصة حب مع شخص من خارج الوسط الفني، مؤكدة أن أهم ما يميز الشخص الذي تحبه هو أنه "رجل"، على حد وصفها.