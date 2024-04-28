سلافة معمار: أعيش قصة حب مع رجل يحبني ويحتويني

أوضحت الممثلة السورية سلافة معمار أن مهنة التمثيل مقلقة جدًا، وأن ما ينقصها في حياتها هو السلام والاستقرار اللذين تأثَّرا بظروف الحرب في سوريا، والضغط في العمل، مما جعلها في كثير من الأحيان تُفكِّر بضرورة ابتعادها عن التمثيل، لكن شغفها بهذه المهنة هو ما كان يعيدها باستمرار.

وقالت في حوارها ضمن برنامج "عندي سؤال": "لا أحب حياة الشهرة، بل الحياة البسيطة جدًا، خاصةً أن كون الإنسان شخصًا مشهورًا هو أمر متعب جدًا له، إضافة إلى القلق والتوتر الناجمين عن العمل في التمثيل.

وعن نجاحها في مسلسل "ولاد بديعة" بيَّنت بأنها لم تشبع من شخصية سكر، قائلةً: لم أكتفِ منها، ومع ذلك أنا سعيدة جدًا بتجسيدي لها، إذ أحب أن أغامر بالدور المعروض عليّ إذا أعجبني، وكان فيه شيء مختلف عما قدمته سابقًا، والأهم مع مخرج بيننا ثقة متبادلة.

أما عن المسلسل المعرب عن التركية "الخائن" فقالت: "كان مشروع له جاذبية بالنسبة لي، وفيه مساحة مهمة لألعب بداخلها، وبما أن المضمون هو الأساس بالنسبة لي، لذلك شدَّني المسلسل التركي وقررت الانخراط بالتجربة، رغم التحديات المتمثلة بأن نصور 90 حلقة بشكل يومي، واعتبرت ذلك تمرينًا أو معسكرًا سعيت فيها للمحافظة على الطزاجة وإيجاد الحلول، وأيضًا هناك تحد أنني أتعامل مع أشخاص أتراك لا يعرفونني ولا أعرفهم، ويفصلنا حاجز اللغة.