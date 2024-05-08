آخر تطورات اختطاف مغاربة في تايلاند

تتواصل معاناة عدد من المغاربة بعد اختطافهم من قبل ميليشيا مسلحة تتمركز على الحدود بين ميانمار وتايلاند، وكشفت زهرة أمازوز شقيقة الشاب يوسف الذي فجّر قضية احتجاز عشرات المغاربة من قبل ميليشيا في شرق آسيا، آخر التطورات المرتبطة بهذه القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد على مدى الأيام الماضية.

وقالت زهرة في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن شقيقها تمكّن من التحدث معها عبر الهاتف، مساء يوم الاثنين، وأبلغها أن العصابة أمهلت أسرته 48 ساعة لدفع فدية قيمتها 10 آلاف دولار مقسمة على دفعتين عن طريق العملة الرقمية مقابل الإفراج عنه.

وبينت أن شقيقها محتجز في منطقة لا تخضع لسيطرة السلطات التايلاندية أو الميانمارية.