وفاة أكبر معمرة سورية عن 124 عامًا‎

توفيت المعمرة في ريف محافظة الرقة السورية، "عوش غليشان غليشان"، الشهيرة باسم "الداية عوش"، عن عمر ناهز 124 عامًا عاصرت خلالها الحكم العثماني والانتداب الفرنسي على سوريا.

وقال تلفزيون "الخبر" المحلي، إن "الداية عوش"، عملت في الأرض ورعي الأغنام، وربّت 8 أولاد (6 بنات وشابين) منذ أن ترملت عام 1960، قبل أن تثقل السنوات صحتها بعد وفاة 6 من أولادها.

وقامت ابنتاها مع حفيدتها بكفالتها وخدمتها حتى وفاتها في منزلها وهي بكامل قواها العقلية.

ولدت "عوش غليشان غليشان" في قرية "الكدرو" التابعة لبلدة "دبسي عفنان"، على مسافة 125 كيلومترًا غرب مدينة الرقة، عام 1910، بحسب البطاقة الشخصية التي حصلت عليها قبل عشرات السنين.