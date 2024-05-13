نجم أمريكي شهير يتعرَّض للضرب في شوارع نيويورك (صور)

نجم أمريكي شهير يتعرَّض للضرب في شوارع نيويورك (صور)
تعرَّض نجم مسلسل "بوردووك إمباير" Boardwalk Empire، ستيف بوسيمي، لهجوم من قِبل أحد المارة في وضح النهار أثناء تجوله بمدينة نيويورك.
وقالت الصحف الأمريكية إن "الهجوم جاء على يد رجل مجهول لأسباب غير معروفة، إذ اعتدى بوحشية على بوسيمي".
ونقل بوسيمي (66 عامًا) إلى مستشفى "بلفيو" إذ أصيبت عينه اليسرى وجزء من وجهه، وأكدت الشرطة أن المهاجم فرَّ هاربًا، وما زالت التحقيقات جارية للقبض عليه.
وصرّح وكيل أعمال بوسيمي لصحيفة "نيويورك بوست" قائلًا "تعرَّض ستيف بوسيمي للاعتداء في وسط مانهاتن، وهو ضحية جديدة للعنف العشوائي في المدينة".
وأضاف "نحن سعداء لأنه بخير ونقدّر دعم الجميع، رغم صدمته من الحادث الذي حصل أثناء تجوله في شوارع نيويورك".
ووفقًا للشرطة، وقع الهجوم يوم الأربعاء الـ8 من مايو في تمام الساعة الـ11:48 صباحًا، حيث شهد عامل في المنطقة جزءًا من الحادثة، معترفًا: "رأيت بوسيمي يتعثر ويسقط إلى الخلف بينما كان برفقة امرأة، ثم رأيته وهو ينهض عن الأرض دون أن أرى المعتدي".
هذا وقد نشرت شرطة نيويورك صور المعتدي المزعوم التي حصلت عليها من كاميرات الشارع، حيث ظهر ببشرة داكنة ولحية بيضاء، مرتديًا قبَّعة بيسبول وقميصًا أزرق مع بنطلون رياضي أسود.