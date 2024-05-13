نجم أمريكي شهير يتعرَّض للضرب في شوارع نيويورك (صور)

تعرَّض نجم مسلسل "بوردووك إمباير" Boardwalk Empire، ستيف بوسيمي، لهجوم من قِبل أحد المارة في وضح النهار أثناء تجوله بمدينة نيويورك.

وقالت الصحف الأمريكية إن "الهجوم جاء على يد رجل مجهول لأسباب غير معروفة، إذ اعتدى بوحشية على بوسيمي".

ونقل بوسيمي (66 عامًا) إلى مستشفى "بلفيو" إذ أصيبت عينه اليسرى وجزء من وجهه، وأكدت الشرطة أن المهاجم فرَّ هاربًا، وما زالت التحقيقات جارية للقبض عليه.

وصرّح وكيل أعمال بوسيمي لصحيفة "نيويورك بوست" قائلًا "تعرَّض ستيف بوسيمي للاعتداء في وسط مانهاتن، وهو ضحية جديدة للعنف العشوائي في المدينة".