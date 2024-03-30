محكمة مصرية تبرئ نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

قضت محكمة الجنح المصرية، اليوم السبت، ببراءة الفنانة السورية نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب.

وكانت سيدة أعمال مصرية تدعى نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، قد رفعت دعوى ضد الفنانة السورية طالبت فيها بتعويض قدره 100 ألف جنيه، وذلك بسبب مقاضاة نسرين لها واتهامها بالنصب عليها على غير الحقيقة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت نسرين طافش ببلاغ رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي، اتهمت فيه نشوى صفاء الدين حسين بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق بيعها قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع في الريف الأوروبي، غرب طريق الإسكندرية الصحراوي في مصر، مقابل سعر أعلى من السعر الحقيقي.