محكمة مصرية تبرئ نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب
قضت محكمة الجنح المصرية، اليوم السبت، ببراءة الفنانة السورية نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب.
وكانت سيدة أعمال مصرية تدعى نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، قد رفعت دعوى ضد الفنانة السورية طالبت فيها بتعويض قدره 100 ألف جنيه، وذلك بسبب مقاضاة نسرين لها واتهامها بالنصب عليها على غير الحقيقة.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت نسرين طافش ببلاغ رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي، اتهمت فيه نشوى صفاء الدين حسين بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق بيعها قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع في الريف الأوروبي، غرب طريق الإسكندرية الصحراوي في مصر، مقابل سعر أعلى من السعر الحقيقي.
وبحسب النيابة العامة، جرت التحقيقات على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وأمام نيابة المعادي الجزئية، دون جريمة جنائية، ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته المشتكية في حينه سوى مزاعم وأكاذيب من وحي الخيال، تهدف من ورائها إلى الانتقام من سيدة الأعمال والإساءة إليها وتشويه صورتها.
وقامت النيابة العامة آنذاك، بإصدار قرار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي.
وحيث أن ما ارتكبته طافش يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات، حيث أبلغت كذبًا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب سيدة الأعمال بالحق المدني، قامت نشوى صفاء الدين برفع دعوى ضد نسرين طافش تتهمها فيها بالبلاغ الكاذب، مطالبة بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه (ما يزيد عن 2000 دولار).