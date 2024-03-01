بعد الحريق.. هل يلتحق "الكبير أوي 8" بموسم رمضان؟

كشفت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" عن خطة صُناع المسلسل المصري "الكبير أوي 8" للحاق بالموسم الرمضاني، خاصة بعد الحريق الهائل الذي التهم موقع التصوير قبل أيام.

وقرر المخرج أحمد الجندي، بعد جلسة مع شركة الإنتاج وبطل المسلسل الفنان أحمد مكي، استكمال التصوير في استديو يحاكي منزل الكبير (موقع التصوير الذي تعرض للحرق) من الداخل، بسبب صعوبة ترميم الموقع وضيق الوقت.

وأوضحت المصادر أن الاستديو الجديد سيتم من خلال تجهيز الديكور ليحاكي منزل الكبير من الداخل، والاستعانة بمشاهد من الموسم الماضي للمنزل من الخارج، في محاولة لإنقاذ الموقف.