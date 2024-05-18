طفل ينجو بأعجوبة بعد ابتلاعه "جسما غريبا" (صورة)

نجا طفل نيبالي يبلغ من العمر 7 أعوام، بعد أن ابتلع قلم رصاص بطول 10 سنتمترات استقر في معدته، بحسب فحوصات الأشعة السينية لصدر الصبي وبطنه.

ووفقا لمجلة "ريديولوجي كيس ريبورتس"، أظهر فحص لاحق، أن القلم كان بالقرب من صمام عضلي يفصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، بعد تحركه نحو الأسفل، دون أن يتعرض الطفل لأي ضرر.