منى واصف تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل خاصة بمشوارها الفني
كشفت الفنانة السورية منى واصف في حديث خاص لـ"إرم نيوز" عن تفاصيل خاصة بمشوارها الفني، وعن الأدوار التي جمعتها مع مواطنها النجم تيم حسن.
وفي بداية الحوار تطرقت منى واصف لدورها في مسلسلي "أغمض عينيك" و "تاج" وأسباب الظهور بعملين دراميين بموسم واحد.
وقالت: "صورت 4 أشهر في مسلسل (أغمض عينيك)، لكن بالنسبة لمسلسل (تاج) كان الموضوع مغريًا فنياً ولم يأخذ مني الكثير من الوقت، حيث صورت خلال هذا العمل 3 مشاهد فقط في المستشفى وفي البرلمان".
وأضافت: "كنت متحفزة للحضور بهذا العمل لأنه يؤرخ لتاريخ سوريا وفي الوقت نفسه عاصرت فترة أحداث المسلسل وهذا مهم للغاية".
وتابعت: "الارتباط بتصوير مسلسل (أغمض عينيك) كان لفترة أطول حيث واصلت التصوير لنحو 4 أشهر بسبب اختلاف الأماكن، وهذا السبب الذي دفعني للحضور في عملين خلال موسم واحد".
وعن العوامل التي جذبتها للمشاركة في مسلسل "أغمض عينيك" قالت: "حينما عُرض علي العمل كان مكتوب 15 حلقة ولمستني بشدة".
وأردفت: "حينها كنت في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي زيارتي لمركز أصحاب الهمم للشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، زيارة كانت هامة للغاية بالنسبة لي وفكرت وقتها بما شاهدته ورأيته".
وأكملت قائلة: "قرأت عن مرض التوحد ولكنني لم أتعرف على إمكانية التعامل معه، لذا كان هذا المسلسل بالنسبة لي هو رسالة وشعور إنساني وحتى كل الممثلين الذين شاركوا في العمل كان هدفهم توصيل رسالة لذوي الهمم".
وحول كيفية تشكل الثقافة الفنية التي تجعلها تهتم بالمشاركة في أعمال تلقي بظلالها على القضايا الإنسانية الواقعية؟ أجابت: "الفن بالعموم رسالة بشكل من الأشكال وأنا كممثلة مسرحية أفهم هذه القضايا كثيراً وأستشعرها بشكل ما.
"وثانياً أبحث عن الأدوار التي تكشف بعض الجوانب من طموحاتي، لذا من الطبيعي أن أستمر في التمثيل والفن لحوالي 62 عاماً بدون تراجع وعبر محاولات تقديم أشياء وقضايا جديدة".
واستطردت: "أشعر بأن مثل هذه الأعمال تقدمني بشكل مختلف وكنت مهتمة للغاية بهذا العمل كغيره من الأعمال التي تطرح قضايا ورؤى إنسانية جديدة من خلال موضوعات مختلفة".
وعن دور الفنان في دعم ذوي الهمم، قالت: "أعتقد أن هذه الأمور هي مبادرات شخصية، حتى الفنان نفسه يكون لديه الكثير من الظروف الخاصة به والتي تحدد ذلك، وهذا أمر يسعدني للغاية وأشجع عليه".
وقالت: "أعتقد أن أي فنان لن يرفض القيام بمثل هذه الأعمال الإنسانية ولم أشعر بأي تراجع عن هذا الشيء والاهتمام الذي يقدمه الكثير من الفنانين والممثلين تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يستحقون بالفعل كل الدعم".
وعن تعاونها في أكثر من عمل مع مواطنها تيم حسن، قالت: "شاركت أنا وتيم حسن بعدة تجارب فنية سابقة حيث جمعنا التعاون الأول من خلال مسلسل "صراع على الرمال" في 2008 وكانت المرة الأولى التي أجسد فيها دور والدته خلال عمل فني، وبعدها قدمنا مسلسل الهيبة في 5 أجزاء وفيلم، هذا جعل هناك ثقة كبيرة بيننا ومن قبل أن أتعاون معه منذ سنوات طويلة شاهدته خلال عدة أعمال وهنأته".
وأشادت بشخصية تيم قائلة: "هو فنان خلوق ومجتهد، وأجد الراحة في التعاون معه، لكن هذا لا يعني أنني لا أرتاح مع ممثلين أخرين، لكن أقول ذلك لأن التعاون بيننا كان في عدة أعمال فنية وأعتقد أنه كذلك يشعر بالراحة في التعاون معي".
وفي نهاية اللقاء تحدثت واصف عن علاقة الأمومة بينها وبين الممثل تيم حسن وممثلين آخرين جسدت معهم دور الأم في أعمال سابقة قائلة: "إجمالاً، يناديني كل الممثلين (ماما) وأنا أكثر فنانة لعبت دور الأم في الأعمال الفنية المصرية، لقد جسدت أدوار الأم لممثلين أكبر من عمري في الواقع، أشعر بأن جميع الممثلين كلهم أبنائي وهو نفس عنوان إحدى مسرحياتي والتي أشعر بتطابق واتساق اسم المسرحية مع الممثلين في الواقع".