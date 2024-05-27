منى واصف تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل خاصة بمشوارها الفني

وعن دور الفنان في دعم ذوي الهمم، قالت: "أعتقد أن هذه الأمور هي مبادرات شخصية، حتى الفنان نفسه يكون لديه الكثير من الظروف الخاصة به والتي تحدد ذلك، وهذا أمر يسعدني للغاية وأشجع عليه".

وقالت: "أعتقد أن أي فنان لن يرفض القيام بمثل هذه الأعمال الإنسانية ولم أشعر بأي تراجع عن هذا الشيء والاهتمام الذي يقدمه الكثير من الفنانين والممثلين تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يستحقون بالفعل كل الدعم".

وعن تعاونها في أكثر من عمل مع مواطنها تيم حسن، قالت: "شاركت أنا وتيم حسن بعدة تجارب فنية سابقة حيث جمعنا التعاون الأول من خلال مسلسل "صراع على الرمال" في 2008 وكانت المرة الأولى التي أجسد فيها دور والدته خلال عمل فني، وبعدها قدمنا مسلسل الهيبة في 5 أجزاء وفيلم، هذا جعل هناك ثقة كبيرة بيننا ومن قبل أن أتعاون معه منذ سنوات طويلة شاهدته خلال عدة أعمال وهنأته".

وأشادت بشخصية تيم قائلة: "هو فنان خلوق ومجتهد، وأجد الراحة في التعاون معه، لكن هذا لا يعني أنني لا أرتاح مع ممثلين أخرين، لكن أقول ذلك لأن التعاون بيننا كان في عدة أعمال فنية وأعتقد أنه كذلك يشعر بالراحة في التعاون معي".

وفي نهاية اللقاء تحدثت واصف عن علاقة الأمومة بينها وبين الممثل تيم حسن وممثلين آخرين جسدت معهم دور الأم في أعمال سابقة قائلة: "إجمالاً، يناديني كل الممثلين (ماما) وأنا أكثر فنانة لعبت دور الأم في الأعمال الفنية المصرية، لقد جسدت أدوار الأم لممثلين أكبر من عمري في الواقع، أشعر بأن جميع الممثلين كلهم أبنائي وهو نفس عنوان إحدى مسرحياتي والتي أشعر بتطابق واتساق اسم المسرحية مع الممثلين في الواقع".