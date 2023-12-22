"وداعا جوليا" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي

وفاز الفيلم الكوري الجنوبي (في يومنا) للمخرج هونج سانج سو بنجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم طويل فيما ذهبت نجمة الجونة الفضية لفيلم الرسوم المتحركة (كلب سلوقي وفتاة) للمخرج الإيطالي إنزو دالو ونال الفيلم البرازيلي (درب غريب) للمخرج جوتو بارنتيه نجمة الجونة البرونزية.

وحصلت الكردية بروين رجابي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم العراقي (سعادة عابرة) فيما حصل باتسوج أورتسيخ على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (لو أمكنني الغرق بسبات) من منغوليا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، ذهبت نجمة الجونة الذهبية للفيلم الفلبيني (أعدك) من إخراج سام ماناسكا فيما حصل الفيلم الأردني (البحر الأحمر يبكي) للمخرج فارس الرجوب على النجمة الفضية كما حصل الفيلم الأرجنتيني (أخيرا: اليوم الموعود) على النجمة البرونزية.