"وداعا جوليا" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان الجونة السينمائي
توج الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج محمد كردفاني بجائزة الجمهور في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي التي أسدل الستار عليها، الخميس، بمدينة الجونة الساحلية المصرية.
وهذه أحدث جائزة يحصدها الفيلم الذي رشحه السودان هذا العام للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.
وفاز الفيلم الكوري الجنوبي (في يومنا) للمخرج هونج سانج سو بنجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم طويل فيما ذهبت نجمة الجونة الفضية لفيلم الرسوم المتحركة (كلب سلوقي وفتاة) للمخرج الإيطالي إنزو دالو ونال الفيلم البرازيلي (درب غريب) للمخرج جوتو بارنتيه نجمة الجونة البرونزية.
وحصلت الكردية بروين رجابي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم العراقي (سعادة عابرة) فيما حصل باتسوج أورتسيخ على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (لو أمكنني الغرق بسبات) من منغوليا.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة، ذهبت نجمة الجونة الذهبية للفيلم الفلبيني (أعدك) من إخراج سام ماناسكا فيما حصل الفيلم الأردني (البحر الأحمر يبكي) للمخرج فارس الرجوب على النجمة الفضية كما حصل الفيلم الأرجنتيني (أخيرا: اليوم الموعود) على النجمة البرونزية.
ومنحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي" جائزتها للفيلم الأمريكي (بوابة هوليوود) من إخراج إبراهيم نشأت لتضاف إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي التي نالها الفيلم أيضا.
وحصد الفيلم البرازيلي (كرورا) نجمة الجونة الخضراء التي تقدم لأفضل فيلم يسهم في رفع الوعي بقضايا البيئة والاستدامة.
وكرم المهرجان في حفل الختام الممثل السويسري كريستوفر لامبرت كما تذكر بعضا من الفنانين المصريين الذين رحلوا هذا العام ومنهم الممثل أشرف عبد الغفور والمخرج أحمد البدري والمنتجة ناهد فريد شوقي والممثل طارق عبد العزيز.
وكان المهرجان الذي يرفع منذ انطلاقه عام 2017 شعار (سينما من أجل الإنسانية) قد بدأ قبل أسبوع وسط أجواء هادئة تضامنا مع سكان قطاع غزة وعرض نحو 80 فيلما إضافة إلى قسم مستقل خصصه للسينما الفلسطينية شمل 10 أفلام.