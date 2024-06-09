"الصلح ليس سيد الأحكام" في حادثة صفعة عمرو دياب

علم "إرم نيوز" من مصدر موثوق أن الفنان المصري عمرو دياب سعى للصلح مع الشاب سعد أسامة صاحب واقعة "الصفع" الشهيرة التي تصدرت حديث رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن أشخاصا قريبين من عمرو دياب تواصلوا مع الشاب سعد أسامة، من أجل دعوته لمنزل عمرو دياب من أجل الاعتذار له وتطييب خاطره بعد أن صفعه على وجهه، إلا أن الشاب رفض الذهاب إلى منزل عمرو دياب، وأصر على تحرير محضر بالاعتداء عليه.

وأشار المصدر إلى أن سبب إصرار الشاب على مقاضاة عمرو دياب هو أن أحد المحامِين المشهورين تواصل معه وأخبره أنه بإمكانه الحصول على مبلغ مالي كبير إن قام بمقاضاة الفنان الشهير.

ولفت المصدر إلى أن عمرو دياب بعد أن استشار محاميه الخاص، قرر مقاضاة الشاب؛ بتهمة الاعتداء عليه، من خلال جذب ملابسه بطريقة غير لائقة، وقرصه من جانبه بطريقة جعلته يخرج عن طوره ويعتدي عليه.