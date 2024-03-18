بعد 12 عاما من المرض.. ملايين المشاهدات لتجربة شفاء من السكر

وجد مقطع فيديو لمواطن سعودي، يستعرض فيه تجربته في إنقاص وزنه والشفاء التام من مرض السكر، مشاهدات مليونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ثناء من خبير صحي على تلك القصة المهمة.

يعيش ماجد الرفاعي في محافظة ينبع في المدينة المنورة، ويعاني منذ 12 عاماً من مرض السكر التراكمي، وقد تجاوز وزنه 95 كيلوغراماً، فيما ترافقه بشكل يومي العديد من أدوية خفض وتنظيم السكر.

لكن الرجل قرر مقاومة المرض لحد الشفاء التام منه، إذ نجح خلال 11 شهراً من الالتزام بنظام غذائي ورياضي، غير صعب أو شاق، بخسارة جزء كبير من وزنه، قبل أن يتعافى تماماً من السكر، ويتوقف عن استخدام الأدوية بعد خفض السكر التراكمي من 11.4 إلى 4.3.