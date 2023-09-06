مصر.. 4 قتلى بانهيار عقار بحدائق القبة

توفي 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض.

وقالت وسائل إعلام محلية: "تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ووجود مصابين ومتوفين".