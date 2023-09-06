مصر.. 4 قتلى بانهيار عقار بحدائق القبة
توفي 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض.
وقالت وسائل إعلام محلية: "تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ووجود مصابين ومتوفين".
وأضافت أن "قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية دفعت بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض شريط أمني في موقع الحادث حرصًا على سلامة المواطنين".
وأشارت إلى أن النيابة العامة بالقاهرة باشرت بفتح تحقيق في حادث الانهيار وأمرت بتشكيل لجنة من حي الخليفة للوقوف على أسباب الانهيار.