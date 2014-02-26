مراهق بريطاني يغتصب والدته أثناء نومها

مراهق بريطاني يغتصب والدته أثناء نو...

الصبي البالغ من العمر 14 عاما أصغر سجين في المملكة المتحدة يعاقب في جريمة اغتصاب.

المصدر: القاهرة- (خاص) من محمود صبري

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الشرطة اعتقلت صبياً يبلغ من العمر 14 عاما، بتهمة اغتصاب أمه.

وذكرت أن الطفل المراهق من مدينة "بلاكبول" الإنكليزية، وسيصبح بذلك "أصغر سجيناً بالمملكة المتحدة يعاقب في جريمة اغتصاب".

ووقعت أحداث الجريمة في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد الماضي في مدينة "بلاكبول" الانكليزية، حيث فاجأ الصبي أمه، وهي نائمة، واعتدى عليها جنسياً بالقوة، فما كان من الأم إلا أن تقدمت ببلاغ للشرطة لاستصدار أمر اعتقال لإبنها.

وبعد التحريات، حددت الشرطة مكان تواجده. وألقت القبض عليه.

وأفرجت النيابة في وقت لاحق عن الصبي بكفالة مالية، لحين مثوله أمامه المحكمة.

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