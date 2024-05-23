السعودية تكشف عن أول "مطار صامت"

كشفت السعودية، اليوم الخميس، عن تحويل مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة، إلى مطار صامت، ليكون الأول من نوعه بين مطارات المملكة، التي لديها نحو 30 مطارًا دوليًّا ومحليًّا.

وتعتمد المطارات الصامتة على تقليل النداءات الصوتية في صالاتها لأقصى حد، بهدف توفير الراحة للركاب الذي ينتظرون موعد إقلاع طائراتهم في مدد زمنية قد تستمر لساعات.

وأعلن مدير عام مطار أبها الدولي، أحمد القحطاني، عن تحويل المطار الواقع في منطقة عسير قرب البحر الأحمر، إلى مطار صامت كأول مطار في السعودية، وفق صحيفة "سبق" المحلية.

وأوضح القحطاني، أن المطار سيعتمد على عرض معلومات الرحلات على شاشات عرض الرحلات، وسيتم البدء بالاستغناء عن الإعلان الصوتي عن الرحلات أثناء تصعيد المسافرين.

وأضاف أن المطار سيشهد تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة في بعض الحالات الطارئة، مثل إلغاء وتأخير الرحلات، أو أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين.

وأشار إلى تزامن التحول لمطار صامت مع حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت، تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات، وإشعارات إلكترونية للتوضيح ولفت نظر المسافرين إلى عدم وجود نداءات صوتية في المطار.

وتحولت العديد من المطارات العالمية الشهيرة، للنظام الصامت، مثل مطارات زيورخ، ودبي، وأمستردام، ولندن.

وتشهد عسير إقبالًا متزايدًا من السياح القادمين من مناطق سعودية أخرى أو من خارج المملكة، حيث تُعد إحدى الوجهات النشطة بسبب مناخها المعتدل، وطبيعتها الخلابة التي تتداخل فيها المرتفعات الجبلية مع السهول الخضراء، والبحر الأحمر.