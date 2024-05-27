السعودية تختار ماهر المعيقلي لإلقاء خطبة يوم عرفة
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في رئاسة الحرمين الشريفين، عن اختيار الشيخ ماهر المعيقلي لإلقاء خطبة يوم عرفة خلال موسم الحج القادم.
وتلقى إمام وخطيب المسجد الحرام؛ سيلاً من التهاني فور إعلان اختياره من بين أئمة الحرم المكي الشريف لإلقاء خطبة يوم عرفة.
وتلقى خطبة يوم عرفة مرة واحدة كل عام، في اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، ويكتسب خطيب ذلك اليوم شهرته من قداسة المكان الذي يجتمع فيه حجاج من مختلف دول العالم.
وتنقل الخطبة على الهواء مباشرةً في غالبية قنوات التلفزة في المملكة ودول العالم العربي والإسلامي، وتحظى بمشاهدة عالية من مئات ملايين المسلمين في العالم، بينما توفر الرياض ترجمة لها بعشر لغات.
ولأئمة الحرم المكي، وبينهم الشيخ المعيقلي، متابعون ومستمعون كثر، لقراءاتهم للقرآن الكريم خلال أداء الصلوات الخمس في الحرم الشريف.
والشيخ المعيقلي من مواليد العام 1969، وسبق له أن أمَّ المصلين في المدينة المنورة.