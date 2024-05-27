السعودية تختار ماهر المعيقلي لإلقاء خطبة يوم عرفة

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في رئاسة الحرمين الشريفين، عن اختيار الشيخ ماهر المعيقلي لإلقاء خطبة يوم عرفة خلال موسم الحج القادم.

وتلقى إمام وخطيب المسجد الحرام؛ سيلاً من التهاني فور إعلان اختياره من بين أئمة الحرم المكي الشريف لإلقاء خطبة يوم عرفة.

وتلقى خطبة يوم عرفة مرة واحدة كل عام، في اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، ويكتسب خطيب ذلك اليوم شهرته من قداسة المكان الذي يجتمع فيه حجاج من مختلف دول العالم.