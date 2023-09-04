ظواهر متطرفة للطقس في أنحاء أفريقيا في السنوات الأخيرة

تركز قمة المناخ الأفريقية التي تبدأ أعمالها، اليوم الاثنين، في العاصمة الكينية نيروبي على كيفية تأقلم القارة مع ظروف الطقس.

ويقول علماء إن تغير المناخ يتسبب في ظواهر متطرفة للطقس أكثر حدة وبوتيرة أسرع.

وفيما يلي بعض الأمثلة لظواهر الطقس غير المسبوقة في أفريقيا خلال الأعوام الماضية:

الجفاف في القرن الأفريقي

عانت إثيوبيا وكينيا والصومال من عدم هطول المطر خمسة مواسم متتالية من 2020 حتى 2022 لتشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الجفاف دفع مناطق في الصومال إلى شفا المجاعة وجعل أكثر من 23 مليونًا في أنحاء البلاد يعانون من جوع شديد.

وعندما هطلت الأمطار التي طال انتظارها في مارس/ آذار بالصومال كانت غزيرة بشكل غير معتاد فسببت سيولًا مفاجئة أغرقت المنازل والأراضي الزراعية وجرفت الماشية وأغلقت المدارس ومنشآت الرعاية الصحية.