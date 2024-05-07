مخبّأة داخل بطيخ.. ضبط 100 كغم من "الأفيون" في إيران

أعلن قائد شرطة مدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي جنوبي إيران، العقيد حسين خواجه، الثلاثاء، ضبط أكثر من 100 كغم من مادة المخدرات (الأفيون) مخبأة في حمولة من البطيخ الأحمر.

وقال خواجه للصحفيين إنه "تم العثور على 106 كيلوغرامات من الأفيون داخل شاحنة محملة بالبطيخ".

وأضاف أن ضبط ذلك جاء بمراقبة ورصد مستمر لحركة السير لتعقب عملية تهريب المخدرات.

وفي إشارة إلى تحديد هوية مركبة محملة بالمخدرات عند حاجز مصطفى الخميني في عسلوية، تابع: للاشتباه في أنها شاحنة بضائع تحمل حمولة من البطيخ المشبوه، قام الضباط بفحص حمولتها وتم الكشف عن 106 كيلوغرامات من الأفيون".