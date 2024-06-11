سوري مرشح لجائزة أفضل ممثل في "ميونيخ السينمائي"

ترشّح الممثل السوري أسامة عجاج الحفيري لجائزة أفضل ممثل في مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي، عن شخصيته في فيلم "سوفتكس".

والفيلم من إخراج نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، وأنتجته شركة "آردِن فيلم"، أما المنتج التنفيذي فكانت شركة "وايت فلكس برودكشن".

و"سوفتكس" مبني على مجموعة قصص حقيقية، تتحدث عن مراهق فلسطيني سوري، يدعى ناصر، يؤدي دوره عبد الرحمن دياب، وشقيقه الأكبر ياسين الذي يجسد دوره أسامة الحفيري، حيث عبرا البحر من تركيا إلى اليونان، ثم علقا في مخيم منعزل وسيئ السمعة يدعى "سوفتكس".

وفي انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما، يحاولان أن يجعلا وقتهما محتملًا من خلال تصوير مقاطع كوميدية من اختراعهما، إلى جانب المشاركة في نشاطات اجتماعية متعددة، لكن الضغط المتزايد في المخيم والرغبة في الوصول إلى أوروبا الغربية تبدأ في الكشف عن مشاكل أعمق نشأت في الطريق إلى اليونان.

وكلما حاول ناصر أن يكون أكثر إبداعًا، كلما أصبح أكثر تأثرًا بظروف المخيم، ويتفاقم شعوره بالذنب تجاه كل من تركهم خلفه، ليبدأ الخوف من الاندماج في مجتمع مجهول، مجتمع لا يستطيع أن يتخيله أحد سواه، ليشعر أنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة المليئة بالتوترات والصدمات المكبوتة.