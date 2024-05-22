موجة حر قاسية في المكسيك تدفع القردة للتساقط عن الأشجار ميتة (صور)

عثر على ما لا يقل عن 83 من القرود العوَّاءة (الزَيَّاط)، المعروفة بأصواتها الصاخبة، ميتة في ولاية تاباسكو على ساحل خليج مكسيكو سيتي، وتم إنقاذ غيرها من قبل السكان، بما في ذلك خمسة تم نقلها إلى طبيب بيطري محلي.

وقال الطبيب يرجيو فالينزويلا: "لقد وصلت القرود في حالة حرجة، تعاني من الجفاف والحمى، كانت تعرج مثل الخرق، لقد كانت ضربة شمس".

وفي حين ارتبطت موجة الحر القاسية في المكسيك بوفاة ما لا يقل عن 26 شخصًا منذ مارس، يقول الأطباء البيطريون وعمال الإنقاذ إنها قتلت العشرات وربما المئات من القرود العواءة.

وفي بلدة تيكولوتيلا بولاية تاباسكو، بدأت القرود الميتة في الظهور يوم الجمعة، بالتزامن مع وصول فرقة إطفاء وإنقاذ محلية متطوعة مع خمسة من القرود في صندوق الشاحنة.

عادة ما تكون قرود العواء مخيفة جدًا، فهي ذات عضلات قوية، ويمكن أن يصل طولها إلى حوالي 2 قدم (60 سم)، مع ذيول طويلة، ولها فك كبير ومجموعة مخيفة من الأسنان والأنياب. لكن في الغالب، زئيرها الشبيه بالأسد، والذي يتناقض مع حجمها، هو ما تشتهر به.