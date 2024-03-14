رئيس "تيك توك" يدعو الأمريكيين لحماية حقوقهم الدستورية

وفي مقطع فيديو نُشر على تيك توك، تعهد الرئيس التنفيذي تشو بأنه لن يتوقف عن الكفاح لمنع مشروع القانون من أن يصبح قانونًا وحث الجمهور على مواصلة التعبير عن معارضته، قائلًا: "لن نتوقف عن النضال والدفاع عنكم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم. نحن نؤمن بأننا نستطيع التغلب على هذا الأمر معًا."

وأضاف "أشجعكم على الاستمرار في مشاركة قصصكم مع أصدقائكم، ومشاركتها مع عائلتكم، ومشاركتها مع أعضاء مجلس الشيوخ. احموا حقوقكم الدستورية. اجعلوا أصواتكم مسموعة".

وكان مجلس النواب، في تصويت بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا يوم الأربعاء، أقر قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب بسهولة.

وسيجبر مشروع القانون شركة بايت دانس، الشركة الأم لـ منصة تيك توك ومقرها الصين، على تصفية التطبيق في غضون 165 يومًا أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب.

يقول مؤيدو مشروع القانون إنه يهدف للحد من مخاطر الأمن القومي التي يشكلها تطبيق بايت دانس، كما يقولون إنه يمكن أن يشارك بيانات حساسة للمستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.