وجيه صقر: الممثل اللبناني غير مطلوب عربيا بعكس نظيره السوري

ونفى صقر أن يكون الممثل هو السبب في ذلك، موضحا: "هذه ليست مسؤولية الممثل، لكنها مسؤولية المنتج الذي يفشل في تسويق العمل عربيا، فأنا كممثل أقوم بما يجب فعله، ولكن العمل اللبناني لا ينتشر عربيا إلا إذا كان به ممثلون سوريون، فاللبناني يحضر المشاهد اللبناني فقط، لكن السوري يحضر جمهور الخليج العربي".

ولفت صقر: "الشهرة وصلت للممثل اللبناني نتيجة مشاركته الممثل السوري في الأعمال، ولكن الممثل السوري لم يكن معروف لدى اللبنانيين، ولكن تعرف عليه الجمهور بسبب تواجد الممثل اللبناني بالعمل، وعلى الجانب الآخر لولا الممثل السوري ما تعرف جمهور الخليج العربي على الممثل اللبناني".

ووجيه صقر ممثل لبناني، اشتهر من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الفنية، مثل مسلسل (تشيللو) عام 2015، ومسلسل (هوجان) عام 2019.