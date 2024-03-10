غوريلا تطارد موظفتين داخل حديقة حيوان أمريكية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مطاردة غوريلا لموظفتين تعملان بحديقة حيوان في ولاية تكساس الأمريكية؛ نتيجة خطأ أحد الحراس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر "مقطع الفيديو، الذي تمت مشاركته يوم الخميس على نطاق واسع، إحدى موظفات حديقة الحيوان وهي تحاول يائسة التغلب على الغوريلا سيلفر باك، البالغة من العمر (34 عاما)".

والتقطت كاميرات زوار الحديقة في تكساس محاولات الموظفتين الفرار عندما وقع الحادث، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.