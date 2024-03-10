غوريلا تطارد موظفتين داخل حديقة حيوان أمريكية (فيديو)
أظهر مقطع فيديو مطاردة غوريلا لموظفتين تعملان بحديقة حيوان في ولاية تكساس الأمريكية؛ نتيجة خطأ أحد الحراس.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر "مقطع الفيديو، الذي تمت مشاركته يوم الخميس على نطاق واسع، إحدى موظفات حديقة الحيوان وهي تحاول يائسة التغلب على الغوريلا سيلفر باك، البالغة من العمر (34 عاما)".
والتقطت كاميرات زوار الحديقة في تكساس محاولات الموظفتين الفرار عندما وقع الحادث، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتُسمع في مقطع الفيديو أصوات الزوار والقائمين على الحديقة، وهم يدعون إلى إنقاذ الموظفتين.
ونقلت "ديلي ميل" عن المتحدثة باسم الحديقة قولها إن "خطأ الحارس في نقل الغوريلا إلى مسكنها الداخلي تسبب بدخول الموظفتين إلى الفناء، غير مدركتين أن الغوريلا ما زالت في الخارج".
وأضافت: "يعمل حراس الحديقة مع هذه الحيوانات وتدريبها كل يوم، وبفضل معرفتهم وخبرتهم، تعاملوا مع الوضع بهدوء، وتمكنوا من الخروج من الفناء بأمان".