بريجيت ماكرون تكشف أسرارا عن زواجها من الرئيس الفرنسي

كشفت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون بعض الأسرار عن زواجها من الرئيس الفرنسي في مقابلة نادرة مع مجلة "باريس ماتش".

وقالت بريجيت (70 عاما) إنها أجّلت زواجها من إيمانويل ماكرون (45 عاما) عشر سنوات تجنبا لتدمير حياة أطفالها الثلاثة، الذين هم من نفس عمر شريكها.

ووقع إيمانويل في حب بريجيت عندما كانت تعلمه الدراما بمدرسة "بروفيدنس الكاثوليكية" في أميان شمال فرنسا.

وكان ماكرون يبلغ من العمر حينها 15 عاما فقط، بينما كانت بريجيت متزوجة وبعمر الـ 40، كما كانت ابنتها "لورانس" زميلة ماكرون في الفصل.

وتطورت علاقة التلميذ ومعلمته التي تكبره بـ25 عاما لتصبح "رومانسية"، ما تسبب بفضيحة في المحافظة، الأمر الذي دفع والد ماكرون لنقله إلى مدرسة أخرى في باريس.