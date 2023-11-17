ابنها البكر "سيباستيان" أكبر من ماكرون بـ 3 سنوات
ابنها البكر "سيباستيان" أكبر من ماكرون بـ 3 سنواتEMMANUEL DUNAND

بريجيت ماكرون تكشف أسرارا عن زواجها من الرئيس الفرنسي

كشفت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون بعض الأسرار عن زواجها من الرئيس الفرنسي في مقابلة نادرة مع مجلة "باريس ماتش".

وقالت بريجيت (70 عاما) إنها أجّلت زواجها من إيمانويل ماكرون (45 عاما) عشر سنوات تجنبا لتدمير حياة أطفالها الثلاثة، الذين هم من نفس عمر شريكها.

ووقع إيمانويل في حب بريجيت عندما كانت تعلمه الدراما بمدرسة "بروفيدنس الكاثوليكية" في أميان شمال فرنسا.

وكان ماكرون يبلغ من العمر حينها 15 عاما فقط، بينما كانت بريجيت متزوجة وبعمر الـ 40، كما كانت ابنتها "لورانس" زميلة ماكرون في الفصل.

وتطورت علاقة التلميذ ومعلمته التي تكبره بـ25 عاما لتصبح "رومانسية"، ما تسبب بفضيحة في المحافظة، الأمر الذي دفع والد ماكرون لنقله إلى مدرسة أخرى في باريس.

إيمانويل وبريجيت
إيمانويل وبريجيت U mladim danima

وقالت بريجيت إنها كانت شبه متأكدة من أن إيمانويل سيقع في حب فتاة من عمره بعد انتقاله لباريس، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأضافت "تخليت عن وظيفتي، لكن العائق الوحيد كان أطفالي.. لم أود أن أدمر حياتهم".

وتابعت "حافظت على علاقتي بإيمانويل 10 سنوات، حتى وضعت أطفالي على الطريق الصحيح، ولاحقا قررت أن أتزوجه لعدم تفويت ما تبقى من حياتي".

وأشارت بريجيت إلى أن ابنها البكر "سيباستيان" أكبر من ماكرون بـ 3 سنوات، أما ابنتاها فهما من عمر ماكرون تقريبا، فإحداهما تبلغ اليوم 46 والأخرى 39.

"أبهرني ذكاؤه"

وعن زواجها من ماكرون، قالت إنهما ارتباطا رسميا عام 2007، عندما كان ماكرون في أواخر العشرينات من عمره، إذ كان يعمل كموظف حكومي، وأيضا بعد طلاقها من زوجها الأول أندريه لويس أوزبير عام 2006.

وعلى الرغم من مرور 16 عاما على زواجهما، قالت بريجيت إن إيمانويل ما زال قادرا على مفاجئتها وإبهارها بذاكرته الرائعة وذكائه.

وشددت "كان لدي العديد من التلاميذ المتفوقين، لكن لم يتمتع أي منهم بقدراته.. وهذا ما أعجبني به حقا".

وأكدت بريجيت أنها وزوجها الرئيس الفرنسي يعيشان حياة هادئة في قصر الأليزيه، إذ يصل ماكرون يوميا للمنزل في حدود العاشرة مساء، حيث تحضر له العشاء، وأحيانا الفطور في اليوم التالي.

وأنهت برجيت حديثها قائلة "بينما يقضي إيمانويل يومه في التركيز على المسائل السياسية، أركز أنا على الأعمال الخيرية والقضايا الإنسانية".

إيمانويل ماكرون
بريجيت ماكرون

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