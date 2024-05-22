الفنان اللبناني ريان يعلن إصابته بسرطان الكلى (فيديو)

أعلن المغني اللبناني، ريان، إصابته بالسرطان، وذلك من خلال فيديو بثه، وكشف فيه التفاصيل.

ويظهر ريان، وهو يتوجه إلى أحد المستشفيات ليجري فحوصات، معلقا أن "الفحوصات التي أجراها في المستشفى وتعود إلى يوم الإثنين، هي الأخيرة، قبل دخوله غرفة العمليات".