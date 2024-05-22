الفنان اللبناني ريان يعلن إصابته بسرطان الكلى (فيديو)
أعلن المغني اللبناني، ريان، إصابته بالسرطان، وذلك من خلال فيديو بثه، وكشف فيه التفاصيل.
ويظهر ريان، وهو يتوجه إلى أحد المستشفيات ليجري فحوصات، معلقا أن "الفحوصات التي أجراها في المستشفى وتعود إلى يوم الإثنين، هي الأخيرة، قبل دخوله غرفة العمليات".
وأوضح أنه من المقرر أن يجري عملية جراحية لاستئصال "كليته"، وذلك بعد أن تبين إصابته بسرطان الكلى.
واختتم ريان حديثه بالقول إنه "راض عما كتبه الله له"، طالبًا من جمهوره الدعاء له.
وعبّر العديد من المتابعين عن تعاطفهم ودعمهم للفنان اللبناني خلال رحلة علاجه من مرض السرطان.