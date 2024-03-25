سامية أقريو لـ"إرم نيوز": "دار النسا" طرح قضايا مجتمعية مسكوت عنها

انتقادات

وفي ردها على الانتقادات التي طالت بعض أبطال مسلسل "دار النسا" بسبب عدم إتقانهم اللهجة الشمالية، بحكم أن أحداث المسلسل تدور بمدينة طنجة، أكدت أقريو، أن مسألة اللهجة "كلام عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع، ومن يريد تقديم الأفضل فمرحبًا به، وليدخل حلبة المصارعة الحقيقية، أما الحلبة الفايسبوكية أو ما شابهها فأنا لا أعترف بها".

وأردفت المتحدثة "يكفيني فخراً واعتزازًا بالكم الهائل من الرسائل والعبارات الجميلة التي تقال لي شحما ولحما، يعني في الحياة الحقيقية والملموسة، وحتى الانتقادات التي تصلني أعزّها وأعد بالعمل على تحسينها من أشخاص اعتبرهم حقًّا نقادًا".

وزادت "المضحك في الأمر هو أننا عوض تهنئة العمل لأنه أخيراً وصل إلى منطقة لا تُسمع لهجتها ولا تُعرف تقاليدها في الدراما المغربية إلا قليلا جداً؛ وحينما يأتي عمل يُمجّدها ويعطيها لمعاناً ورُقياً نقوم بمهاجمته وبالبحث عن تبخيسه".

وأكدت أقريو أن "كل الممثلين والممثلات عملوا جهداً جبارًا من أجل أن يتكلموا باللغة أو اللهجة المكتوبة في السيناريو، ولقد أوصلوها والحمد لله كأنهم من مواليد المنطقة". مستدركة "المهم هو أن نصل بلهجة مغايرة للهجات المعتاد سماعها والتغيير والتنويع.. لنصفق لمحاولة هؤلاء الممثلين الذين حاولوا جاهدين التحدث باللهجة الشمالية، وتشخيص أدوارهم بلهجة مغايرة عن لهجتهم الأم، وهذا كان ممتعا للغاية بالنسبة لهم".

وأشارت المخرجة المغربية إلى أن "اللغط المعهود به في مواقع التواصل الاجتماعي تعوّدنا عليه منذ سنين، ونستقبل الأمر بصدر رحب، كما أن جلودنا أصبحت متينة للغاية".

وأضافت "نحن مؤمنون ككتاب السيناريو وكمخرجة ومنتجي العمل وممثلين بأننا لا نملك الحقيقة، ولم نأمل يوماً أن نكون مئة في المئة الأحسن ولا الأفضل، ولكننا مؤمنون بأن عملنا هذا تكلّف من العناء والجهد الكثير، وحلمنا به في هذه الحلة على حسب ما أوتينا من إمكانيات فنية وثقافية ومالية".