"رقوج"... مسلسل تونسي يشرّح قضايا المجتمع بطرح كوميدي خيالي

يعتمد المخرج التونسي عبد الحميد بوشناق في مسلسل "رقوج" الذي يُعرض منذ بدء شهر رمضان على تلفزيون "نسمة"، أدوات خارجة عن السائد لنقل ونقد قضايا اجتماعية وسياسية، بطرح لا يخلو من الخيال والفنتازيا.

ويطرح مسلسل "رقوج" قضايا اجتماعية وسياسية بطريقة خيالية، حيث يبتدع المخرج "جمهورية ثانية" أسماها "رقوج"، وهو اسم قرية من محافظة زغوان جنوب غرب العاصمة تونس.

وفي طرحه المتخيل لمجمل هذه القضايا تتقاطع عدة تفاصيل مع الواقع وتوجد عدة أوجه شبه بين الجمهورية التي يعيش فها التونسيون والجمهورية المتخيلة التي يتصورها المخرج عبد الحميد بوشناق، الذي استلهم العديد من الصور لنقدها وتحويلها إلى مادة درامية.

ويتناول المخرج قضايا مثل الخلل الذي يطبع عمل الإدارة التونسية وعلاقة الإداريين بالمواطنين، وترددت الكلمة الشهيرة "ارجع غدوة" (عُد غدا) مرارا للتعبير عن تقصير الموظف في أداء عمله، وتسويف المواطن والامتناع عن قضاء شأنه.

ويتخذ بوشناق من شخصية رئيس البلدية نموذجا سيئا لهذا الموظف المتقاعس، الباحث عن الكسب المادي بطرق مشروعة وغير مشروعة، وتكوين ثروة دون أن يلقي بالًا لمصالح المواطنين أو لدوره في خدمة الموظفين.