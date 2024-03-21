فاس.. أرض التعايش وعاصمة المغرب العلمية والروحية (صور)

تزخر مدينة فاس المغربية بإرث تاريخي عريق، فهي حاضرة بقوة في كتب التاريخ الإسلامي، وعاصمة المملكة العملية والثقافية والروحية منذ أكثر من 12 قرنًا.

وتشهد معالم فاس وأسوارها التاريخية والتي تقع في أقصى شمال شرق المغرب على مكانتها على امتداد قرون، وذلك منذ تأسيس "دولة الأدارسة".

ومدينة فاس، هي متحف أثري مفتوح في وجه العموم، ومن يزور دروبها التاريخية تطل عليه منازل عتيقة يطلق عليها "الرياض"، ومدارس ومحلات مزينة بنقوش فنية على الخشب والجبس تسر الناظرين، كل هذه العناصر وأخرى تغوص بالزائر في أجواء من الزمن الجميل.