شركة "ناموسيات" تُخسر العالم معركته مع الملاريا

نشر موقع بلومبيرغ الإخباري الأمريكي تقريرا قال فيه إن العالم يخسر معركته ضد مرض الملاريا الذي يخلف خسائر فادحة في آسيا وأفريقيا، والذي بدأ يظهر أيضا في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير أن قرارا تجاريا واحدا اتخذته إحدى أكبر الشركات السويسرية المصنعة لشبكات الوقاية من الناموس التي تغطى بها الأَسِرّة (الناموسيات) لمكافحة الملاريا، والتي ظلت دول كثيرة في العالم تستخدمها منذ أكثر من 10 سنوات ما تسبب بتفاقم الوضع في مكافحة المرض.

ويقول الموقع إن هذه الناموسيات التي ظل العالم يستخدمها لأكثر من عقدين من الزمن كأداة حيوية ورخيصة ومتينة وسهلة التوزيع للوقاية من الملاريا كانت مغطاة بالمبيدات الحشرية الرخيصة للوقاية من الملاريا التي تسبّب أعراضًا تتراوح بين السعال الشديد والفشل الكلوي، والتي يمكن أن تقتل المصاب في أقل من 24 ساعة.

وأفاد التقرير أن هذه الناموسيات لا تحمي الأشخاص الذين ينامون تحتها فحسب، بل إن طلاءاتها الكيميائية يمكن أن تقضي على العدوى وتقلل من غزو البعوض عن طريق قتل الحشرات.

ولقد كان لهذه الناموسيات الفضل في منع وقوع ما نسبته 68٪ من حالات الملاريا بين عامي 2000 و2015، وفقا لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

خطأ في التصنيع

وأفاد الموقع نقلا عن باحثين في بابوا غينيا الجديدة أن هناك مشكلة تم اكتشافها في الناموسيات التي تصنعها شركة "فيسترغارد" Vestergaard السويسرية.

وأظهرت الأبحاث أن الشركة قامت بتغيير الطلاء الكيميائي للناموسيات الوحيدة المستخدمة في البلاد، ما جعل دفاع بابوا غينيا الجديدة ضد البعوض أقل فعالية إلى حد كبير.

ويقول الموقع إنه لم يتم الكشف عن هذا التغيير لمنظمات الصحة العالمية التي تشرف على مكافحة الملاريا، أو لأولئك الذين يشترون الناموسيات أو يعتمدون عليها.

وأفاد الموقع أن الباحثين استغرقوا سنوات ليكتشفوا أن الطلاء الجديد المستخدم في هذه الناموسيات والذي خفض تكاليف صناعتها وربما يقلل في النهاية من مخاطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل، قد أضر بأداة رئيسية لمكافحة الملاريا في العالم.