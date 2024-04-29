الباصات الكهربائية تستعد لغزو شوارع دمشق

حل لمشكلة قديمة

ويعاني سكان دمشق، من مشكلة قديمة في التنقل داخل المدينة، نتيجة ندرة الوقود وقلة حافلات النقل، ما يتسبب بازدحام شديد للركاب عند مواقف الباصات، فيقضي الكثيرون منهم ساعات بانتظار فرصة تسمح لهم بالصعود إلى إحدى الحافلات. وطرح مشروع الاعتماد على الباصات الكهربائية في النقل الداخلي، منذ عام 2023، لكنه تعثر بكثرة الدراسات وتشكيل اللجان، حتى وصل إلى وزارة النقل التي يفترض أن تحوّله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وكان مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد، قد قال لوسائل الإعلام إن الحكومة طلبت من عدة وزارات إجراء دراسات على الموضوع، وليس وزارة النقل لوحدها، وذلك لارتباط خدمات المشروع بعدة جهات.

وقال أسعد إن المشروع سيشمل جميع المركبات، بدءًا من الدراجات الكهربائية وصولًا إلى السيارات والباصات وحتى السيارات القاطرة الكبيرة.

وبحسب أرقام المحافظة، هناك ما بين 18 – 20 ألف سرفيس وباص نقل داخلي، تخدم دمشق وريفها، لكنها لا تكفي الحاجة.