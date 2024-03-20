حنين لزمن العنصرية.. "مزاد وهمي للعبيد" في مدرسة أمريكية

قالت السلطات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إنه تم توجيه التهم لـ 6 طلاب في مدرسة متوسطة بالولاية بعد حادثة تنمر عنصري عبر الإنترنت؛ إذ قاموا بإنشاء "مزاد وهمي للعبيد" على منصة التواصل الاجتماعي، "سناب شات".

وذكرت أن الطلاب من المدرسة الإقليمية الجنوبية أقاموا مزادًا وهميًا للعبيد عبر الإنترنت، إذ يمكن للطلاب البيض المزايدة على زملائهم السود.

ووفقا للمدعي العام في الولاية، شارك الطلاب في سلوك كراهية عنصري على منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وتم توقيف العديد من هؤلاء الطلاب، بمن في ذلك اثنان، لمدة 25 يومًا، وواحد لمدة 45 يومًا، بينما اتُهم ستة من الطلاب بالتهديد بارتكاب جريمة.