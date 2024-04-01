رغم مكانته الثقافية.. بيت رائد المسرح العربي في دمشق يعاني الهجران (صور)

مع مرور اليوم العالمي للمسرح، لم تعلن وزارة السياحة السورية، إسدال الستار على حالة الخراب في بيت أبي خليل القباني، الذي تلاحقه التراجيديا بعد مماته، مثلما فعلت في حياته.

ورغم مطالبة المثقفين، منذ سنوات طويلة، بتحويل منزل رائد المسرح العربي، إلى متحف يضم مقتنياته ويستقبل في ساحته العروض المسرحية من كل حدب وصوب، فإن البيت جرى تسليمه لمستثمر أراد تحويله لمطعم، لكن المشروع توقف، وبقيت أطلال المكان تنتظر معجزة ترد الاعتبار لرمزية هذا البيت.