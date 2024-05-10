طارق الحبيب يفاجئ متابعيه بالكشف عن إجرائه عملية تجميل (فيديو)

فاجأ الاستشاري النفسي السعودي الشهير البروفيسور طارق الحبيب جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالكشف عن إجرائه عملية تجميل.

وقال: "لا يجوز إطلاق مصطلح "هوس عمليات التجميل"، فبعض الناس لا يوجد لديهم هوس ولكنه رغبة من بعض البنات لديها مشكلة معينة كأن تكون سمينة أو ما شابه ذلك، تريد تعديل شيئاً معيناً، ارحموها ولا تؤذوها".

وأضاف: "ليس كل الناس خلقوا على أحسن صورة، فإذا خلق الله ببعض تشوهات معينة فلا بأس بتعديلها، كما تعدل المرارة، فالله خلق المرارة غير ملتهبة ولكن التهبت فهل نتركها؟ نقبل بخلق الله وهذا من التيسير على الناس".

واستثنى الاستشاري السعودي العمليات التي قد تسبب مخاطر على حياة الإنسان، وقال: "إلا تلك العمليات التي تؤدي بالإنسان إلى الضرر، فهنا الخطر المحدق يكون هو المشكلة"، على حد تعبيره.

وعن تجربته الشخصية، قال الحبيب: "بالنسبة لي عملت عملية تجميل في الأنف، كان أنفي صغيراً وممتاز جداً، ولكن أصابني التهاب وسبب لي انتفاخاً كالكرة، أذتني وشوهتني جداً".

وأضاف: "سألني جراح ممتاز لماذا تتركها يا طارق، وأنا كنت غافل عنها ومهمل، وأجرى لي العملية، ووسع لي مجاري الهواء، ثم أجرى لي عملية أخرى في الغضاريف وساعدني على مرور الهواء".

وأكد البروفيسور الحبيب أنه "إذا كانت العمليات تساعدك طبياً لمرض معين أو ربما جاءت نتيجة مرض معين فلا مانع إن رأى الأطباء صلاحية ذلك".

وشدد على أنه "إذا لم يكن هناك حاجة طبية فأنا صورتي أقبلها بصورة لا تلزمني بطريقة قبولك لصورتك، نحن نختلف في ألوان الملابس ونختلف في تقبل أشكالنا".