حريق هائل بعدة ناقلات نفط في نيو هامبشير (فيديو)

قالت إدارة الإطفاء في إكستر يوم السبت إن رجال الإطفاء في ولاية نيو هامبشير الأمريكية يكافحون حريقًا هائلاً بعد أن اشتعلت النيران في عدة ناقلات نفط.

وقال مسؤولون في تصريحات أدلوا بها لشبكة CBS الأمريكية، إن ثلاث ناقلات نفط ومقطورة في شركة نورث أتلانتيك فيولز في إيبينج اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.