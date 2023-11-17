ما العادة الأكثر إزعاجًا للسائق؟

أكدت دراسة أجراها موقع Happy car أن أكثر من 79% من الأزواج يتشاجرون أثناء القيادة.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه موقع shopopop الإسباني فإن ما يزعج 69% من السائقين هو تغيير الراكب الجالس إلى جانبهم للموسيقى التي اختاروها.

بينما قال 61% من المشاركين أنهم ينزعجون كثيرا من الأشخاص الذين يسهمون في اتساخ السيارة بعد تنظيفها للتو.

وعلى الرغم من أن 37% من السائقين أبدوا انزعاجهم من حديث الراكب المتواصل، إلا أن 36% منهم قالوا إن ليس لديهم مشكلة في الاستماع، حتى لو استمر الحديث لساعات.

وقال 42% من السائقين إن ليس لديهم مشكلة في نوم الراكب الذي يجلس إلى جانبهم، فيما أبدى 38% انزعاجهم من الأمر.

اللحظات الأكثر إزعاجًا

أما عن اللحظات االأكثر إزعاجا، فقال 32% من السائقين إنهم ينزعجون من الركاب الذين يطلبون منهم التوقف باستمرار، بينما حقق الركاب الذين لا يدلون السائق على الطريق الصحيح إزعاجا لـ 33% من السائقين. ونال الركاب الذين يذكرون السائق باتجاهات نظام تحديد المواقع GPS نسبة إزعاج لـ 29% من السائقين.