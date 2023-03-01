ماذا قال النقاد عن مسلسل معاوية؟

مسلسل معاوية لا يجب أن يكون محايدًا

وعن تخصيص لجان شرعية لمراجعة وتقييم بعض الأعمال الدرامية الدينية، قال الناقد الفني رامي المتولي، إن هذا الأمر يعود لرغبة فريق العمل، الذي يرغب بإخراج العمل وفقًا لوجهة النظر الدينية البحتة وهذا حاصل في كافة دول العالم، ولكنَّ هناك كاتبًا أو مخرجًا يرغب بوضع وجهة نظره في العمل ولا يتطلب ذلك عرض العمل على أي مراجعات.

بدوره، اعتبر الناقد الفني أمجد جمال أن قصة مسلسل معاوية والسيناريو الخاص به لا يجب أن يكون محايدًا، مبينًا أن الفن يجب أن يكون فيه وجهة نظر، لكن الخوف على حد وصفه "أن لا يكون حياديًّا في منطقة حساسة مثل هذه، سينتج عنه صخب واعتراضات".

وأضاف: "الفن وجهة نظر، ولو رغب فريق عمل المسلسل الابتعاد عن الجدل فهو مطالب من العامة بتقديم وجهة نظر موضوعية".

ولفت جمال إلى أن كاتب المسلسل هو الصحفي خالد صلاح، ويخرجه طارق العريان، ويعتبر هذا أول عمل تلفزيوني يقومان به، مبينًا أن مثل هذا العمل الضخم كان ينبغي تسليمه لأشخاص متمرسين لديهم خبرة.

وبين أن مخرج العمل قدَّم أعمالًا سينمائية لكن جمهور السينما يختلف عن جماهير المنازل، معتبرًا أن الشكوك الدائرة حول إمكانية تقديمه للقصة برفقة كاتب العمل دون ثغرات أو انحيازات تعد شكوكًا طبيعية، خصوصًا أن كاتب العمل خلفيته صحفية بحتة الأمر الذي قد يؤثر في النواحي الفنية، إذ إن الصحفي أو كاتب المقال عندما يدخل معترك الكتابة السينمائية والتلفزيونية تلاحقه الجماهير بالشك.

ولكن الناقد الفني رامي المتولي أكد أن العمل التلفزيوني الأول للكاتب أو للمخرج لا يعني بالضرورة أن يكون العمل ضعيفًا بل على العكس، إذ إن هناك كتّابا ومخرجين لديهم موهبة ومعرفة وقدرات لإخراج عمل يوازي أعمال أصحاب الخبرة الواسعة.