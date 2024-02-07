السعودية.. أكاديمية تدريب حديثة تُوفر وظيفة "الأحلام" لمن يلتحق بها

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن أكاديمية تعليمية وتدريبية حديثة توفر لمن يلتحق بها وظيفة في أحد مصنَعي السيارات الكهربائية الجديدين في المملكة، والتابعَين لشركتي "لوسيد" و "سير".

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، والتي تهدف إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع "لوسيد" و"سير".

كما أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في منتدى اقتصادي بالرياض، أمس الثلاثاء، لإطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، وقال إنها الأولى من نوعها في المملكة، وكذلك تأسيس جمعية مصنعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين.

وبدأت الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات منذ أواخر العام الماضي خطوات الانطلاق وضم المتدربين، والتقت بخريجين من قسم تقنية المحركات والمركبات في الكلية التقنية بمدينة جدة، لضمهم إليها قبل توظيفهم في مصنعي السيارات.