"تعدين اليورانيوم" يضع النيجر أمام كارثة مائية

يسود مناطقَ واسعة من شمال النيجر، ولا سيما أرليت وأغاديز، شعورٌ بالقلق جرّاء جودة المياه التي يستهلكها المواطنون هناك، والتي باتت تتأثّر بشكل جليّ بتداعيات استغلال اليورانيوم منذ عقود.

ويقول رئيس المنظمة غير الحكومية "أغير إنمان" مصطفى الحسن: "لقد كتبنا إلى الوزارات المختلفة لنطلب منهم إجراء تحليلات لطمأنة سكان أرليت وأغاديز" شمال البلاد، حيث يشعر المجتمع المدني في بالقلق إزاء ما يمكن اعتباره كارثة مائية نتيجة تدني جودة مياه الشرب.

وتوجّهت منظمة غير حكومية معنية بحماية البيئة مؤخرًا برسالة إلى العديد من الوزارات لتنبيه السلطات الجديدة وطلب إجراء تحليلات إشعاعية في منطقة التعدين هذه حيث يتم استغلال اليورانيوم لعدة عقود، وفقا لما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية.