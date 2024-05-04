فتحي عبد الوهاب: عشت الرعب في هذا المشهد من مسلسل "ريا وسكينة" (فيديو)

روى الفنان المصري فتحي عبد الوهاب كواليس المرة الأولى التي شعر فيها بـ"رعب حقيقي" في حياته، مشيرا إلى أن هذا الموقف حدث حينما كان يصور مشهدا ضمن مسلسل "ريا وسكينة"، المأخوذ عن أحداث حقيقية، وكان من بطولة عبلة كامل.

وكانت أحداث المسلسل، تجسد شخصية قاتلة متسلسلة تخصصت في إزهاق أرواح النساء والاستيلاء على مصوغاتهن الذهبية في الإسكندرية في النصف الأول من القرن العشرين.

وقال عبد الوهاب في لقاء مع برنامج "Gossips" إنه فوجئ بعبلة كامل "تتحول" حرفيا وتنتابها نوبة من الهياج العصبي ولم يعد يعرف، فيما إذا كان ذلك مجرد اندماج في الدور، أم أن الأمر يتجاوز ذلك، مشيرا إلى "أنه لولا تمتعه بثبات انفعالي لكان انهار وفشل المشهد".