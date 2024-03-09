موسم رمضاني زاخر بالدراما والكوميديا العراقية

أعمال كثيرة ينتظرها المشاهد العراقي في الموسم الرمضاني، أُنتج بعضها عن طريق شبكة الإعلام العراقي بالتعاون مع نقابة الفنانين، وأخرى من إنتاج قنوات تلفزيونية مختلفة.

يقول عضو شعبة المسرح في نقابة الفنانين العراقيين خضير أبو العباس، لـ"إرم نيوز"، إن "مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتنمية الدراما العراقية وفرت تسعة أعمال عراقية ستُعرض في شهر رمضان"، مؤكداً أن "الأموال ساهمت في تنمية المشهد الفني، ولدينا ما يكفي للإنتاج".

وبيّن أبو العباس أن "المشاهد سيدخل مرحلة الحيرة الإيجابية، وهو يتنقل بين المسلسلات بقصصها المشوقة، مع وجوه فنية جديدة، وكذلك منتجين ومخرجين وكتاب جدد".

وحذر: "لن يمر أي نص دون موافقة وإجازة من لجنة خاصة برئاسة المخرجة رجاء كاظم، والفنان رائد محسن، وفنانين آخرين"، مشدداً على أن "النقابة ساندت الفنان العراقي وأدخلته إلى الدراما لتطوير المشهد الفني".

وذكر أبو العباس أنه سيشارك بثلاثة أعمال، من بينها "عالم الست"، و"هيبة وعسل مسموم".

بدوره، قال الفنان أحمد حمود، لـ"إرم نيوز"، إن "عجلة الإنتاج دارت بشكل أكبر هذا الموسم، ونتمنى أن نرضي الجمهور العراقي الذي بات رقماً صعباً وخطيراً، لأنه يشاهد بطريقة مختلفة".