إيطاليا.. محكمة تنتصر لأحفاد لا يريدون رؤية أجدادهم
قضت محكمة عليا في إيطاليا بأن الأطفال ليسوا ملزمين برؤية أجدادهم في حال لم يرغبوا بذلك، وهذا بعد استئناف أبوين أيطاليين قرار محكمة دنيا، أجبر طفليهما على قضاء بعض الوقت مع جديهما من طرف الأب.
وبحسب صحيفة "غارديان" ظلت القضية التي رفعها الجدان وعم الطفلين في أروقة المحاكم لسنوات، حيث اشتكوا من عدم رؤية الطفلين بسبب عقبات وضعها والداهما، بعد نزاع عائلي.
وفي 2019، صدر حكم لصالح الجدين، حيث أجبرت المحكمة والدي الطفلين بالسماح لهما بقضاء وقت مع جديهما بحضور أخصائي اجتماعي، كما حذرت المحكمة الأم والأب من الأثر النفسي السيئ على الطفلين إثر حرمانهما من رؤية أقاربهما.
لاحقا، تقدم الأبوان بطلب استئناف للمحكمة العليا بإلغاء القرار، مؤكدين أن اللقاءات التي نسقتها المحكمة الدنيا، لم تنل إعجاب الطفلين بسبب التوترات الأسرية المستمرة، وأنه من غير المنطقي إجبار الطفلين على رؤية أقاربهما في بيئة يطغى عليها "الصراع".
وبعد سماع الوالدين، قضت المحكمة العليا لصالحما، وأكدت بأنه لا يمكن فرض علاقة غير مرغوب بها على أطفال بلغوا سن الـ 12 عاما، وأصبحوا قادرين على التمييز.
يذكر أنه وبموجب قانون الأسرة الذي تم تقديمه في إيطاليا العام 2006، فإنه يحق للطفل الحفاظ على علاقة قوية مع أجداده، حتى في حال انفصل الأبوين عن بعضهما.