إخلاء سبيل الفنان المصري عباس أبو الحسن بكفالة بعد دهسه سيدتين

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الفنان المصري عباس أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه (210 دولارات)، في واقعة دهس سيدتين بسيارته على طريق "المحور المركزي" في محافظة الجيزة.

وألقت قوات الأمن المصرية، أمس الاثنين، القبض على الفنان المصري، نتيجة الحادث الذي شهدته مدينة 6 أكتوبر. ونُقلت السيدتان إلى مستشفى زايد التخصصي، وهما في حالة حرجة لعلاج ما ألمّ بهما من كسور وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم، وسط تقارير إعلامية بأن إحداهما ماتت "إكلينيكا" بينما ترقد الأخرى في حالة خطيرة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بوقوع حادث دهس في حي "الشيخ زايد"، قرب مول شهير، وتم اقتياد "أبو الحسن" إلى مركز الشرطة بعد اعترافه بالواقعة.

وقال عباس أبو الحسن في التحقيقات أنه "لم يقصد دهس الضحيتين"، نافيا قيادته السيارة بتهور، مؤكدا أنه "طلب الإسعاف لهما بعد وقوع الحادث مباشرة، ملقيا باللائمة عليهما في عبور الطريق دون أن تنتبها جيدا". على حد تعبيره.

ويعد فيلم "مافيا"، بطولة الفنان أحمد السقا، إنتاج 2002، أشهر أعمال أبو الحسن.