إمام الحرم المكي السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

فاجأ إمام الحرم المكي الشريف، الشيخ عبدالرحمن السديس، جناح إندونيسيا في مؤتمر دولي تستضيفه السعودية، بطلب وجبة "إندومي".

ومازح السديس أعضاء الوفد الإندونيسي خلال زيارته لجناحهم، وسط ردود فعل طريفة تجاوزت المكان إلى عالم مواقع التواصل الاجتماعي الواسع.

وزار السديس جناح إندونيسيا في مقر انعقاد "المؤتمر الدولي لدور الجامعات في تعزيز الانتماء الوطني والتعايش المجتمعي"، في الرياض، ليبادر المشرفون لتقديم إحدى أكلاتهم كضيافة ترحيبية بإمام الحرم.

وسأل السديس مضيفيه: "أين الإندومي؟" على سبيل المزاح، قبل أن يشكر المضيفين بلغتهم الإندونيسية، قائلاً: Terima kasih.

وبعد إشاعة أجواء من البهجة بين الحضور، غادر الشيخ السديس نحو جناح دولة أخرى مشاركة في المؤتمر.